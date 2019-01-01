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الدوري الإنجليزي الممتاز

الاتحاد الإنجليزي يجهز كأسين للجولة الأخيرة من البريميرليج

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Getty
من يحقق لقب الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

جهّز الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كأسين لبطولة البريميرليج أحدهما في ملعب مباراة برايتون ومانشستر سيتي والآخر في أنفيلد قبل مواجهة ليفربول وولفرهامبتون.

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 95 نقطة ويحتاج للفوز على برايتون لحسم اللقب.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية أنّ الاتحاد سوف يضع كأسين للدوري الإنجليزي وعليهما أسماء المتوجين السابقين بالبطولة في كل ملعب تمهيدًا لمنح الجائزة لمن يحقق اللقب.

وأوضحت أنّ هناك 40 ميدالية في كل ملعب سوف تُمنح للفائز بلقب البريميرليج سواء إن كرر مانشستر سيتي حصد اللقب أو نجح ليفربول في فك عقدة دامت 29 عامًا.

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وسوف يحصل أي لاعب شارك في 5 مباريات أو أكثر على ميدالية التتويج بالدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أنّ الأمر تكرر بين ليفربول ومانشستر سيتي في 2013-2014 ولكن الريدز خسر اللقب لصالح السيتزنز.

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