الاتحاد الإنجليزي يتهم إيمري على خلفية واقعة الزجاجة

رغم إغفال الواقعة في تقرير المباراة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاتهام لأوناي إيمري مدرب آرسنال الإنجليزي على خلفية أحداث مباراة برايتون.

وكان اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للبريميرليج، قد شهد ركل إيمري لزجاجة باتجاه مشجعي برايتون في الدقائق الأخيرة. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

واعتذر إيمري للمشجع الذي اصطدمت به الزجاجة، كما أوضح في المؤتمر الصحفي:"لقد اعتذرت للمشجع لأني ركلت الزجاجة بعد فعل محبط من جانب فريقي في اللحظات الأخيرة".

وتابع:"لم تكن ركلة قوية، ولكنها لمست أحد المشجعين ولذلك كان عليَّ الاعتذار".

وكان حكام اللقاء قد قرروا عدم إدراج الواقعة في تقرير المباراة، إلا أن الاتحاد الإنجليزي رفض غض الطرف عنها.