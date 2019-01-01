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الاتحاد الإنجليزي يبحث عن حل لأزمة ديربي مانشستر

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Getty Images
ازدحام كبير في جدول الكرة الإنجليزية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

يبحث الاتحاد الإنجليزي عن مخرج من أزمة ازدحام جدول المسابقات المحلية، والذي وضعه في موقف حرج فيما يخص مباراة ديربي مانشستر المرتقبة.

ويلعب يونايتد وسيتي في السادس عشر من مارس، ولكن عبور يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي جعل لعب المباراة بذلك التوقيت غير ممكناً

وتدور محادثات حالياً بين طرفي المباراة والاتحاد الإنجليزي من أجل تحديد ميعاد جديد يناسب كل الأطراف المعنية لخوض اللقاء.

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وتدور الأزمة بسبب أن يونايتد سيقابل وولفرهامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد، مما يعني أن أحد الفريقين سيتواجد في نصف النهائي الذي سيقام في السادس من أبريل.

ويُلعب في السادس من أبريل مباراة الدوري المقررة بين نفس الفريقين، مما يعني تأجيل المباراة الخاصة بالدوري للثاني أو الثالث من نفس الشهر، وهو الميعاد المقترح للديربي.

وتوقعت "ESPN" أن ينتظر الاتحاد الإنجليزي عبور سيتي رسمياً لربع نهائي دوري الأبطال وموقف يونايتد من عبور مباراة وولفز بالكأس لمعرفة المواعيد المتاحة.

تأهل سيتي للدور المقبل في دوري الأبطال وكأس الاتحاد سيضعه أمام إلزامية تغيير مواعيد ليس فقط ميعاد الديربي، ولكن أيضاً لقاء كارديف سيتي المتزامن مع نصف نهائي الكأس.

ويحتل سيتي صدارة ترتيب الدوري مناصفة مع ليفربول برصيد 65 نقطة، بينما يأتي يونايتد رابعاً بفارق 14 نقطة عن القمة.

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