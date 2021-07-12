الاتحاد الإنجليزي يتوعد مقتحمي ويمبلي "نُدير ملعبًا وليس ثكنة عسكرية"

الاتحاد الإنجليزي يتوعد مقتحمي ويمبلي ومثيري الشغب في نهائي يورو 2020 بعقوبات رادعة.

تعهد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمعاقبة المتجاوزين خلال نهائي يورو 2020 والذي شهد أحداث شغب متعددة من قِبل الجماهير الإنجليزية التي اقتحم بعضها بوابات ملعب ويمبلي دون تذاكر.

وسادت فوضى عارمة قبيل المباراة بدخول عدد من المشجعين دون تذاكر إلى ملعب ويمبلي مساء أمس الأحد حيث استضاف مباراة نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا.

وانتهى اللقاء بفوز إيطاليا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

كيف رد الاتحاد الإنجليزي على أحداث أمس؟

تعهد الاتحاد الإنجليزي بمعاقبة أي مشجع دخل دون تذكرة أمس؛ بمنعه من دخول الملاعب.

الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مارك بيلينجهام، تحدث مع هيئة الإذاعة البريطانية وقال: "سنستعرض بشكل كامل ما تم، وسنعمل مع الشرطة لمعرفة أي شخص متورط، وسنعمل جاهدين على عدم حدوث ذلك مجددًا".

وتابع مارك تهديداته "أي شخص ستُعرف هويته سيمنع بوضوح من دخول الملاعب ويُتخذ ضده كافة الإجراءات اللازمة".

وتابع بيلينجهام عن "السكارى" الذين دخلوا عنوة إلى الملعب "ندير ملعبًا وليس ثكنة عسكرية، لدينا فريق أمني رائع في الملعب لم يروا شيئًا كهذا من قبل".

واعتذر الرئيس التنفيذي للاتحاد للمشجعين الآخرين عما رأوه من تجربة سلبية لحماقات ارتكبت من قلة.

هل ألقي القبض على أحد؟

ذكرت شرطة ميتروبوليتان أنها قبضت على 49 شخصًا في حوادث شغب متفرقة يوم أمس.

كما أعلنت الشرطة إصابة 19 شرطيًا أثناء محاولاتهم منع الجماهير من أي أعمال شغب.

وتسبق حوادث الشغب التي حدثت أمس ما قررته الحكومة الإنجليزية من عودة الجماهير إلى الملاعب بسعة استيعابية كاملة للمدرجات، بعد العودة الجزئية منذ جائحة كورونا.

وستعلب إنجلترا أولى مبارياتها على ملعب ويمبلي يوم 5 سبتمبر المقبل حينما تستضيف آندورا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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