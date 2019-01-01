الاتحاد الإنجليزي: سيكون من الصعب الحفاظ على ساوثجيت

هناك عروض من الدوري الإنجليزي الممتاز لخطف مدرب منتخب إنجلترا

فيسبوك تويتر بلال محمد

اعترف رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن المحافظة على جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا ستكون صعبة في الفترة القادمة.

ساوثجيت يحقق نتائج إيجابية مع الأسود الثلاثة، ووصل معهم إلى نصف نهائي كأس العالم الماضي، والمربع الذهبي في بطولة دوري الأمم الأوروبية الأخيرة.

يأمل الاتحاد الإنجليزي، إلى بقاء مدرب المنتخب معهم حتى كأس العالم 2022، وعدم الرحيل إلى تدريب أحد أندية الدوري.

وقال رئيس الاتحاد الإنجليزي في تصريحات لسكاي سبورت: "سيكون صعباً علينا الاحتفاظ بساوثجيت، بعد ما تم عرضه عليه".

وواصل: "ولكني أعلم عقلية جاريث، هو يريد أن يحقق شيئاً ما مع المنتخب، أعتقد أنه سيأخذنا إلى كأس العالم القادم".

وتابع: "أعلم أن دافع ساوثجيت سيكون تطوير هذا الفريق والمضي قدماً به".

المنتخب الإنجليزي، أصبح قريباً من التأهل إلى بطولة اليورو القادم، إذ يحتل صدارة المجموعة الأولى من التصفيات بتسع نقاط من ثلاث مباريات.

جدير بالذكر أن إنجلترا ستواجه كوسوفو مساء اليوم في الجولة الرابعة من التصفيات.