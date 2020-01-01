الاتحاد الإماراتي يكشف حقيقة رغبته في استضافة مباريات أبطال إفريقيا

مباريات دوري أبطال إفريقيا إلى أين؟

كشفت الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، حقيقة رغبتهم في استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا عقب اعتذار الكاميرون اليوم بشكل رسمي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب "جابوما" بالكاميرون قبل اعتذار الأخير.

وقال علي حمد عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس2": "نحن أول مرة نسمع بهذا الأمر، مباريات دوري أبطال إفريقيا حق أصيل للكاف".

المزيد من الفرق

وأضاف حمد: "مباريات دوري أبطال إفريقيا وتحديد البلد المستضيف قرار استراتيجي مهم خلال الفترة الحالية بعد التوقف".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن إقامة مباريات نصف النهائي والنهائي بنظام الدورة المجمعة، في 3 مباريات فقط حيث ألغى نظام الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن يتم حسم البلد المستضيف خلال الأيام المقبلة، حيث أشارت تقارير إلى تقدم تونس والمغرب ومصر لاستضافتها.