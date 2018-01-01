الاتحاد الإماراتي يقدم 5 آلاف تذكرة لجماهير الأبيض

الاتحاد الإماراتي يحفز الجماهير لدعم الأبيض الإماراتي بكأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تنطلق بطولة كأس أمم آسيا 2019 في دولة الإمارات، بداية من 5 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وأشار موقع قناة "دبي الرياضية" إلى أن الاتحاد الإماراتي قام بتوفير 5 آلاف تذكرة مجانية، لجماهير المنتخب الإماراتي، خلال مباراة الافتتاح أمام البحرين في ملعب مدينة زايد الرياضية.

وسيتم توزيع التذاكر المجانية على الجماهير في مختلف أنحاء الإمارات، بالتنسيق مع لجنة شؤون الجماهير التي تجتمع مع رؤساء روابط الأندية.

حجازي يتحدث لـ جول 🗣️ بعد تواجده في قائمة #جول25 للأفضل في 2018 ويكشف عن البطولة التي يتمنى الفوز بها 👀https://t.co/fHFrf0dcbB pic.twitter.com/3lNT1vZAg1 — جول مصر (@goaleg) December 26, 2018

وقال عبد القادر حسن، رئيس لجنة شؤون الجماهير: "اللجنة قامت بالتنسيق مع روابط المشجعين والجاليات والجامعات والمؤسسات والشركات لتوفير الدعم المعنوي للمنتخب في المشاركة القارية الكبرى".

ومن المقرر أن يتم كشف نقاط تجمع الحافلات وموقع تحركها إلى مدينة زايد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاتحاد الإماراتي.