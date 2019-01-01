الاتحاد الإماراتي يتقدم بالتهنئة للشارقة بعد الفوز بالدوري

الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يتقدم بالتهنئة للشارقة عقب فوز الفريق بلقب الدوري مساء الأربعاء عقب التغلب على الوحدة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بالتهنئة لفريق الشارقة عقب تحقيق الأخير للقب الدوري السادس في تاريخه بعد التغلب على الوحدة مساء الأربعاء.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد الإماراتي لكرة القدم وأكد من خلاله على استحقاق الشارقة للفوز باللقب عقب تقديم مستويات طيبة.

وكان الشارقة في حاجة لثلاث نقاط فقط من مواجهة يوم الأربعاء ضد فريق الوحدة من أجل التتويج بالدوري وكسر التساوي في النقاط مع نظيره شباب الأهلي.

⚡️ “أشرقت شمس الشارقة”https://t.co/tJ3oQ1T7Fx — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ مايو ٢٠١٩

وكتب الاتحاد في البيان: "تقدم رئيس الاتحاد بالتهنئة إلى مجلس الشارقة الرياضي , وإلى مجلس إدارة نادي الشارقة على الإنجاز والعمل الكبير وحسن التخطيط والتنفيذ, كما تقدم بالتهنئة إلى شركة كرة القدم بالنادي وإلى الجهاز الفني والإداري واللاعبين, مشيداً بالدور الكبير الذي لعبه جمهور فريق الشارقة منذ انطلاق الموسم وحتى لحظة إعلان الفريق بطلاً لدوري الخليج العربي, متمنيا للنادي المزيد من التقدم في المواسم المقبلة, وأن يكون خير سفير للكرة الإماراتية في دوري أبطال آسيا".

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ويعد هذا اللقب هو الأول لفريق الشارقة منذ عام 1996، وتم التأكد بالفوز به عقب فشل شباب الأهلي في تقليص فارق الأهداف بينه وبين البطل.

وكان الشارقة قد حقق الفوز على فريق الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من دوري الخليج العربي.