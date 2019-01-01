الاتحاد الإماراتي يتخذ إجراءات صارمة ضد المتخاذلين

بسبب سوء السلوك داخل معسكر المنتخب

أكدت الصحف الإماراتية، أن لجنة المنتخبات باتحاد الكرة، اتخذت قرارًا بإحالة لاعب الشارقة ماجد سرور ومعه ثنائي شباب الأهلي محمد جمعة وعبد العزيز الكعبي إلى لجنة الانضباط.

وأشارت التقارير إلى أن الجهاز الفني للمنتخب تأكد من ارتكاب سرور لأكثر من مخالفة تصنف تحت بند "سوء السلوك" داخل معسكر المنتخب.

وستقوم لجنة الانضباط في التحقيق في سوء سلوك لاعب الشارقة، بينما ثنائي الأهلي سيتم التحقيق معهما، لرفضهما السفر مع المنتخب الأولمبي على متن الطائرة المسافرة إلى سنغافورة لخوض معسكر خارجي.

وبحسب ما هو متداول، فقد لفت الاتحاد المحلي إلى أن القرار التأديبي اُتخذ لمخالفة هؤلاء اللاعبين تعليمات الجهاز الفني والإداري للمنتخب، الأمر الذي استلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب النصوص واللوائح.

أحد الصواريخ التي لا تُنسى من الألماني🚀pic.twitter.com/T0wKRbnMkj — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 8, 2019

وجاءت هذه القرارات في خضم استعدادات فان مارفيك وفريقه لمواجهة تايلاند وإندونيسيا ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم ومونديال قطر.