الاتحاد الإماراتي لكرة القدم : الظروف لم تكن في صالحنا بكأس آسيا

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعه اليوم بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المهندس مروان بن غليطة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في بيان رسمي عن طموحات المنتخب الأول في بطولة كأس آسيا 2019، مؤكداً أن اتحاد الطموح كان وصول المنتخب إلى المباراة النهائية وتحقيق لقب البطولة من أجل كتابة تاريخ جديد للكرة الإماراتية.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعه اليوم بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام.

وأضاف البيان أن الظروف لم تكن في صالحهم خاصة في ظل فقدان الأبيض لعناصر مهمة بسبب الإصابات وعدم جاهزية بعض اللاعبين المؤثرين.

وأكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على ضرورة الاستفادة من هذه المشاركة ومواصلة العمل نحو تجهيز المنتخب للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

منتخبنا الوطني يحتل المركز 67 عالميا والسادس آسيويا حسب تصنيف الفيفا لشهر فبراير برصيد 1355 نقطة ..#منتخب_الإمارات — UAE NT (@uaent2019) February 7, 2019

هذا بالإضافة إلى المشاركات الأخرى ، مؤكداً أن هناك مجموعة من المكتسبات التي خرج منها الأبيض يجب الاستفادة منها.