الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد انطلاق ونهاية كأس الأمم الإفريقية

تعرف على مواعيد انطلاق ونهاية كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون العام القادم 2022، بالإضافة لمواعيد انطلاق ونهاية البطولة القارية.

وأشار الاتحاد الإفريقي عبر موقع الرسمي إلى أن اللجنة التنفيذية وافقت على المواعيد المقترحة لقرعة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالكاميرون، على أن تقام القرعة يوم 25 يونيو 2021.

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وحددت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، موعدي بداية ونهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ستقام خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 بالكاميرون.

وكانت بطولة كأس الأمم الإفريقية قد تم تأجيلها في وقت سابق، للحد من انتشار فيروس كورونا، والذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي في العالم خلال عام 2020.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 7 منتخبات عربية لأول مرة في التاريخ، وهي "مصر وتونس والجزائر والمغرب، وجزر القمر والسودان وموريتانيا".

يذكر أن المنتخب الجزائري هو حامل لقب كأس الأمم الإفريقية، بعدما توج بها عام 2019، بالبطولة التي أقيمت في مصر، بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية بهدف دون رد.