الاتحاد الإفريقي يعاقب الترجي التونسي بسبب الاعتداء على حافلة الأهلي

بعد مرور نحو شهرين على واقعة الاعتداء على حافلة الأهلي بتونس

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، توقيع عقوبة ضد نادي الترجي التونسي، بسبب واقعة الاعتداء على حافلة النادي الأهلي، قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت حافلة الأهلي، قد تعرضت لاعتداء قبل مباراة الترجي، والتي أقيمت يوم 9 من شهر نوفمبر الماضي، حيث تعرض هشام محمد لاعب وسط الفريق لإصابة في الرأس.

وأعلن الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعرض الترجي لعقوبة الحرمان من جماهيره لمدة مباراتين، بعد الاعتداء الذي حدث لحافلة الأهلي في تونس، بالإضافة إلى إشعال الشماريخ خلال المباراة.

📣 قرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي .. الترجي التونسي سيلعب مباراتيه المقبلتين في دوري الأبطال على ملعبه بدون جماهير عقب أحداث مباراة نهائي نسخة ٢٠١٨ #TotalCAFCL — CAF - عربي (@caf_online_AR) January 14, 2019

وسيلعب الترجي مباراتيه المقبلتين على ملعبه بدون حضور جماهيري، عقوبة ضده لما حدث لحافلة الأهلي قبل إياب نهائي دوري الأبطال.

الترجي سيلعب مباراتي بلاتينيو ستارز وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، على ملعبه بدور المجموعات، بدون حضور جماهيري.