الاتحاد الإسباني يرفض طعن ريال مدريد على إيقاف رودريجو

القاضي البديل في الاتحاد الإسباني يرد على طعن ريال مدريد

رفض القاضي البديل في الاتحاد الإسباني، النظر للطعن المقدم من ريال مدريد، لرفع عقوبة الإيقاف لمدة مباراة عن المهاجم البرازيلي الشاب رودريجو جوس.

وكان صاحب الـ18 عامًا، قد تلقى بطاقتين صفراوين أثناء مشاركته في مباراة الريال كاستيا ضد سان سيباستيان، لقيامه باستفزاز حارس مرمى المنافس، بعد توقيعه على الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وحاول الريال الملكي رفع العقوبة عن الموهوب البرازيلي، على أمل أن يدعم كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في كلاسيكو الأحد المُقبل ضد الغريم التقليدي برشلونة.

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إلا أن محاولة الميرنجي باءت بالفشل، بعد رفض الاستئناف من قبل القاضي، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن كلاسيكو "سانتياجو بيرنابيو".

وجاء هذا القرار ليعقد حسابات زيزو، لا سيما بعد تجدد إصابة الجالاكتيكوس إدين هازارد، لتتقلص خيارات المدرب في مركز الجناح أو المهاجم الثالث الأيسر أمام البرسا.

ويسعى الريال لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد خروجه بنقطة واحدة في آخر مباراتين، بالتعادل أولاً مع سيلتا فيجو بهدفين للكل، ومن ثم السقوط أمام ليفانتي بهدف نظيف في عطلة نهاية الأسبوع.

وسيخوض زيدان ورجاله مباراة الكلاسيكو وهم في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الليجا برصيد 53 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن المتصدر برشلونة.