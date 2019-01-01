الاتحاد الأوروبي يوقف لوفرين بسبب مباراة كرواتيا وإسبانيا

عقوبات عدة من قبل الاتحاد الأوروبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عدة قرارات تأديبية وعقوبات بحق عدداً من اللاعبين والفرق بخصوص بطولات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري الأمم.

وكانت من أبرز القرارات إيقاف توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ،لمباراتين بعد تدخله العنيف على لاعب أياكس نيكولاس تاليافيكو وتعرضه للبطاقة الحمراء في مواجهة الفريقين.

وأوقف الاتحاد الأوروبي ديان لوفرين، مدافع كرواتيا وليفربول، لمباراة في المنافسة المقبلة لمنتخب بلاده بتهمة توجيه الإهانات أثناء مباراة كرواتيا وإسبانيا بدوري الأمم في نوفمبر الماضي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وتم تغريم الاتحاد الكرواتي بغرامة مالية 13 ألف يورو بسبب إغلاقه الطريق المؤدي نحو الملعب وإلقاء مقذوفات من قبل جماهيره أثناء المباراة.

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وشهد قائمة العقوبات أن يخوض أوليمبياكوس لقاءه المقبل أوروبياً دون جماهير، مع إيقاف التنفيذ والمراقبة خلال العامين المقبلين في حال التكرار، بسبب إلقاء مقذوفات من جماهيره أثناء مباراة ميلان بالدوري الأوروبي.

وعوقبت عدة فرق لنفس السبب مثل ميلان نفسه وباريس سان جيرمان والنجم الأحمر الصربي بسبب مباراتهم وتصرفات الجماهير فيها بدوري الأبطال.

وكذلك طالت العقوبات فياريال ولاعبه كوستاس جوربا بالإيقاف مبارتين بسبب طرده في مباراة سبارتاك موسكو بالدوري الأوروبي، وباوك ومدربه ميرشا لوشيسكو.

وتعود منافسات بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي في فبراير المقبل.