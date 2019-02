الاتحاد الأوروبي يكشف سبب إلغاء هدف أياكس في ريال مدريد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن السبب وراء إلغاء هدف نيكولاس تاجليافيكو، لاعب أياكس، في مرمى ريال مدريد.

أياكس سجل هدفًا في الشوط الأول ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR وهو ما تسبب في انتقادات حادة من جانب مدرب الفريق الهولندي.

وقال الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا على تويتر إنّ الحكم عاد إلى التقنية لإلغاء الهدف والتي أكدت عدم صحته لأن دوسان تاديتش كان في موقع تسلل.

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB