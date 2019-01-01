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دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي يكشف سبب إلغاء هدف أياكس في ريال مدريد

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Getty Images
تعرف على السبب وراء عدم احتساب هدف تاجليافيكو في مرمى ريال مدريد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن السبب وراء إلغاء هدف نيكولاس تاجليافيكو، لاعب أياكس، في مرمى ريال مدريد.

أياكس سجل هدفًا في الشوط الأول ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR وهو ما تسبب في انتقادات حادة من جانب مدرب الفريق الهولندي.

وقال الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا على تويتر إنّ الحكم عاد إلى التقنية لإلغاء الهدف والتي أكدت عدم صحته لأن دوسان تاديتش كان في موقع تسلل.

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وأوضح أنّه رغم عدم لمس تاديتش للكرة لكنّه تسبب في تعقيد مهمة تيبو كورتوا وحرمانه من التصدي للكرة.

وأكد يويفا على أنّ الحكم راعى اتباع اللوائح وذهب لمشاهدة الفيديو بنفسه للتأكد من أنّ تاديتش أعاق كورتوا وحرمه من التصدي للكرة.

جدير بالذكر أنّ الملكي انتصر 2-1 على أياكس ليقترب من الوصول إلى ربع النهائي.

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