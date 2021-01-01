الاتحاد الأوروبي يعلن فتح التحقيق بعد تعرض إبراهيموفيتش للعنصرية

العنصرية تواصل الظهور في الملاعب الأوروبية

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح التحقيق في تعرض المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لانتهاكات عنصرية خلال مباراة ميلان الأخيرة في بطولة الدوري الأوروبي.

ميلان لعب أمام ريد ستار بلجراد الصربي يوم الخميس الماضي، واكتفى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 في ذهاب دور الـ32 من المسابقة، بظهور المهاجم المخضرم كبديل غير مستخدم.

وسائل إعلام صربية، ذكرت أن إبراهيموفيتش الذي ينحدر من أصول بوسنية، تعرض للإهانة من قبل شخص جالس في مدرج الشخصيات المهمة بملعب ريد ستار.

وقال الاتحاد الأوروبي عن هذه الواقعة:"تم تعيين مفتش للأخلاقيات والانضباط اليوم، لإجراء تحقيق تأديبي فيما يتعلق بالحادثة التي وقعت في مباراة دور الـ32 من الدوري الأوروبي".

وكان إبراهيموفيتش قد تواجد في المباراة بالطبقة الغربية من ملعب ريد ستار، جنبًا إلى جنب مع بدائل ميلان وموظفين آخرين باللقاء الذي أقيم في غياب الجماهير بسبب قيود فيروس كورونا.

نادي ريد ستار الصربي أعلن عن اعتذاره لزلاتان في بيان رسمي الأسبوع الماضي، وتعهد بالعمل مع السلطات لتحديد هوية الجاني.

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يذكر أن إبراهيموفيتش الذي يقضي فترته الثانية مع ميلان، وصل مؤخرًا للهدف رقم 500 بمسيرته الكروية، بتسجيله ثنائية في الفوز 4/0 على كروتوني في وقت سابق من شهر فبراير الجاري بالدوري الإيطالي.