الاتحاد الأوروبي يصدر مواعيد مباريات دوري الأبطال، ويهدد الكلاسيكو

تعرف على مواعيد مباريات برشلونة وريال مدريد وأهم لقاءات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم عن مواعيد مباريات دور المجموعات الخاص بالموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا، وهو الموسم المضغوط بفعل فيروس كورونا والبداية المتأخرة له.

المواعيد بعضها يتعارض مع مواعيد اختارتها الاتحادات المحلية وروابط الأندية بالفعل من أجل المباريات الخاصة بهم، مثل موعد لقاء الكلاسيكو بين وبرشلونة وريال مدريد في الـ 25 من أكتوبر.

فيما يلي نستعرض معكم مواعيد مباريات الثنائي الإسباني بالإضافة لأهم اللقاءات من دور المجموعات:

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ريال مدريد سيواجه شاختار في الـ 21 من أكتوبر وبوروسيا مونشنجلادباخ في الـ 27 من الشهر نفسه، ومن المفترض أن يتوسطهما مواجهته أمام برشلونة في الكلاسيكو.

وفي الجولة الثالثة سيواجه الملكي نظيره إنتر في الثالث من نوفمبر بالعاصمة الإسبانية قبل أن يحل ضيفًا عليهم في إيطاليا في الـ 25 من الشهر نفسه.

ثم يخوض لقاء الجولة الخامسة ضد شاختار في أوكرانيا بالأول من ديسمبر ويختتم دور المجموعات في مواجهة نظيره الألماني مونشنجلاباخ في التاسع من الشهر نفسه.

أما برشلونة فيفتتح لقاءاته ضد فيرينتسفاروشي في الـ 20 من أكتوبر ثم يواجه يوفنتوس في إيطاليا بالـ28 بعد الكلاسيكو المزعوم إقامته في الـ 25 من الشهر نفسه بثلاثة أيام.

وفي الجولة الثالثة يستطيع دينامو كييف بالرابع من نوفمبر ويحل ضيفًا عليهم في الـ24 من الشهر نفسه قبل أن يلعب الجولة الخامسة ضد فيرينتسفاروشي في المجر ويختتم مواجهاته ضد يوفنتوس في كامب ن.

كذلك من المفترض أن يلعب مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان في الـ 20 من أكتوبر قبل أن يلعبا لقاء الجولة الخامسة في الثاني من ديسمبر في إنجلترا.