الاتحاد الأوروبي يسمح لأولتراس أياكس بالسفر إلى مدريد واحتجاج على أسعار التذاكر

رغم خضوع الأولتراس للتحقيقات لكنه سيحضر مباراة ريال مدريد في سانتياجو برنابيو

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على السماح لأولتراس أياكس F-Side على حضور مباراة ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو" يوم 5 مارس المقبل.

الاتحاد الأوروبي يحقق في إلقاء جماعات الأولتراس لشماريخ وألعاب نارية في لقاء الذهاب، كما أنّهم مسؤولون عن محاولات إزعاج لاعبي ريال مدريد في الفندق.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ الاتحاد الأوروبي سمح لـ 4000 مشجع لأياكس بحضور مباراة ريال مدريد بما في ذلك أولتراس الفريق.

وأوضحت أنّ الاتحاد يراقب ما قد يحدث من جانب الجماهير خاصة وأنّ الأولتراس سبق وتسبب في أزمات في اليونان حينما لعب أياكس ضد آيك آثينا.

وفي حال تكررت أي أزمة من جانب جماهير فريق أمستردام فإن العقوبة المتوقعة سوف تكون خوض مباراة خارج الديار دون جمهور في ربع النهائي حال تأهل أياكس.

الصحيفة سلطت الضوء على أزمة أخرى قد تتسبب بها الجماهير، إذ رفع الأولتراس شعارات في مباريات الدوري الهولندي احتجاجًا على زيادة أسعار التذاكر.

يبدو أن العلاقة وصلت إلى طريق مغلق 👀 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

وقد تتراوح الأسعار في لقاء الإياب بين 65 إلى 80 مليون يورو وهو ما يعني احتجاجات أخرى من قبل الجماهير.

جدير بالذكر أنّ جماهير بايرن ميونخ هاجمت أسعار التذاكر في مباراة ليفربول مطالبين بخفضها إلى 20 يوور فقط.