الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم تأثر يورو 2020 بالكورونا ويدعو لعدم الذعر

الأمور لن تتغير..

لا توجد نية لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إلغاء أو تأجيل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، والمقرر لها يونيو المقبل، على الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم.

وتُعد إيطاليا على وجه التحديد هي الدولة الأكثر تضررًا في القارة العجوز، حيث سُجلت أعلى نسبة من الحالات المُصابة بكورونا فيها، مما أدى إلى تأجيل الكثير من الأنشطة الرياضية هنالك وخصوصًا الدوري الإيطالي.

روما من المقرر أن تستضيف افتتاحية يورو 2020 كما ستحتضن بعض المباريات الأخرى، في البطولة التي ستقام في 12 مدينة أوروبية مختلفة على أن يكون النهائي في ويمبلي بإنجلترا.

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الاتحاد الأوروبي عقد مساء الإثنين اجتماعًا للجنة التنفيذية لمناقشة بعض القضايا، وبحسب التقارير، فإن مناقشة أمر كورونا وتأجيل اليورو لم يأخذ أكثر من دقيقتين وكان القرار حاسمًا بأن البطولة في موعدها ولا يوجد أي تغييرات.

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المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي قال في تصريحات للصحافة "نحن على تواصل مع السلطات، ونحن سنتعامل مع كل ما تقوله لنا السلطات المحلية في هذه القضية.".

وأضاف "لا يوجد تهديدات لأي مباريات أخرى بأن تؤجل غير التي تم تأجيلها بالفعل. نحن على اتصال بالجميع وسننفذ ما تقوله منظمة الصحة العالمية. لم يتغير شيء منذ الأسبوع الماضي، هذا هو موقفنا.".

يذكر أن مباراة إنتر الأخيرة في الدوري الأوروبي قد أقيمت في سان سيرو ولكن بدون حضور جماهيري، حيث تُعد مدينة ميلانو وشمال إيطاليا على وجه التحديد بؤرة انتشار كورونا في كافة أرجاء الدولة.

