الاتحاد الأوروبي: كورونا سيُغيِّر مخططات يورو 2021 وبطولات الأندية كما هي

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كشف ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن بطولة كأس الأمم الأوروبية 2021 ستتأثر بسبب فيروس كورونا، إذ أنها على الأرجح لن تُقام في 12 دولة كما كان مقررًا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تأجيل اليورو ليُقام في صيف 2021 بدلًا من الصيف الحالي وذلك في سبيل منح الدوريات فرصة لأن تنتهي هذا الموسم بعد توقفها لمدة طويلة بسبب فيروس كورونا.

لكن يبدو وأن بعض المدن الأوروبية لن تتمكن من استقبال اليورو المقبل، إذ أكد تشيفيرين على ورود فرضية إقامة البطولة في 8 أو 9 مدن فقط وسط شكوك حول إمكانية استقبال مدينتي بلباو الإسبانية وكوبنهاجن الدنماركية للحدث.

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تشيفيرين في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس قال "من حيث المبدأ، نخطط لإقامة البطولة في نفس الأماكن المقررة، مع 9 مدن، الأمر يسير بصورة طبيعية، هناك أزمة في 3 فقط.".

وأضاف "سنواصل النقاش حول الأمر، نحن مستعدون للعب البطولة في 10 دول أو 9 أو 8، جميع الخيارات متاحة.".

في الوقت نفسه، فكان حديث تشيفيرين ضبابيًا عندما طالب الأندية التي أُلغيت دورياتها بالاستعداد للمشاركة في البطولات الأوروبية من الأدوار التمهيدية، مما أثار ضجة حول إمكانية تغيير نظام هذه البطولات، ليخرج الاتحاد الأوروبي ببيان توضيحي.

الاتحاد الأوروبي كتب "فيما يتعلق بالطريقة التي فُهِم بها تصريحات الرئيس مع بي إن، يرغب الاتحاد في توضيح كلامه بأن الأندية التي أُلغيت دورياتها ستظل بحاجة إلى الاستعداد للتأهل للموسم المقبل وفقًا لطريقة الوصول الحالية.".

واختتم "لم يذكر أو يلمح لأي تغيير على قائمة الوصول إلى مسابقات الاتحاد الأوروبي.".

يذكر أن الدوري الألماني هو أول دوري قد تم استئنافه مساء السبت، في الوقت الذي أُلغي الدوري في هولندا وفرنسا وبلجيكا مع تحديد الأندية المتأهلة إلى البطولات الأوروبية قياسًا بآخر ترتيب قبل التوقف.