الاتحاد الأوروبي في ورطة.. "استفزازات" أوكرانية لروسيا بواسطة كرة القدم قبل اليورو!

شكوى رسمية..

تقدم مسؤولو الاتحاد الروسي لكرة القدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي قبل ساعات من انطلاق يورو 2020 ضد القميص الذي سيرتديه منتخب أوكرانيا.

القميص المُعلن من أوكرانيا يحتوي على خريطة البلاد وبها جزيرة القرم وهي الجزيرة المتنازع عليها بين أوكرانيا وروسيا في السنوات الأخيرة.

واعتبر الاتحاد الروسي أن هذا القميص مُستخدم من قبل أوكرانيا في سبيل "الاستفزاز" السياسي لروسيا، وبالنسبة لهم فهذا أمر غير مقبول.

كما ناشد الاتحاد الروسي نظيره الأوروبي بالتدخل في هذه المسألة باعتبار أن قواعد اليويفا تمنع دخول السياسة إلى ملاعب كرة القدم بأي شكل من الأشكال.

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في الوقت نفسه، أتت التصريحات الرسمية من الجانب الأوكراني بتأكيدات مفادها أن الاتحاد الأوروبي قبل شكل هذا القميص منذ مدة طويلة قبل إعلانه رسميًا للإعلام.

ويتواجد منتخب أوكرانيا في المجموعة الثالثة رفقة منتخب النمسا وهولندا ومقدونيا الشمالية، فيما تلعب روسيا مع بلجيكا والدنمارك وفنلندا في المجموعة الثانية.

حتى الآن لم يرد الاتحاد الأوروبي بالإيجاب أو النفي على الشكوى الروسية، وإن كان المتوقع من وسائل الإعلام الروسية قيام المسؤولين الروس بخطوات أكثر حدة في الفترة القادمة.