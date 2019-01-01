الاتحاد الأوروبي سيطلب من المجلس الدولي ثورة في تقنية الفيديو

في اجتماع فبراير القادم

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل بلاتيني حول دخول التكنولوجيا لعالم كرة القدم، انهارت في العقد الأخير.

وذكرت صحيفة "آس"، أن بلاتيني حذر في بداية العقد من إدخال التكنولوجيا في كرة القدم، لكن نصيحته لم يؤخذ بها بعين الاعتبار، بعد ثورة التكنولوجيا الأخيرة التي فرضت نفسها على اللعبة برمتها.

وضرب التقرير المثل بتقنية عين الصقر على الخطوط، واستخدام سماعات الأذن لتسهيل التواصل بين الحكم وطاقم مساعديه، والأهم من الاعتماد على تقنية (VAR).

وبحسب نفس المصدر، فإن الاتحاد الأوروبي سيطلب من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم –الهيئة المسؤول عن تجديد قوانين اللعبة- في اجتماعه القادم في بلفاست يوم 29 فبراير، إحداث ثورة حقيقية في تقنية حكم الفيديو.

من أبرز النقاط التي سيعرضها اليويفا على المنظمة الدولية، النظر في اقتراح رئيس الاتحاد الأوروبي سيفيرين بإعطاء هامش 15 سم في مواقف التسلل، واستخدام الخطوط الظاهرة على الشاشات، لأن النظام الحالي يصب في مصلحة المدافع أكثر من المهاجم.

كما سيتم مناقشة وضع لمسة اليد داخل منطقة الجزاء، وذلك بناء على طلب كبار المدربين في اجتماع كبار مدربي العالم، الذي حضره يورجن كلوب، بيب جوارديولا، ماسيميليانو أليجري، زين الدين زيدان وآخرون، اعتبروا القانون بوضعه الحالي بمثابة الفوضى.

أما آخر اقتراح سيعرضه اليويفا على الهيئة، هو إنهاء معاناة المدربين مع طريقة استخدام تقنية الفيديو، ومنحهم فرصة طلب اللجوء لتقنية (VAR) ولو مرة واحدة للفريق في المباراة، بدلاً من ترك الأمر برمتها لحكم الساحة، وذلك لتفادي ما حدث في مباراة برشلونة في "أنويتا" وغيرها من المواقف التي كانت تستحق العودة لحكم الفيديو.