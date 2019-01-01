الاتحاد الأوروبي خائف من العنصرية قبل مواجهة إنجلترا وبلغاريا

إنجلترا تهدد بالانسحاب في حالة وجود هتافات عنصرية في مواجهته أمام بلغاريا ومخاوف لدى اليويفا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تخوفه من وقوع أي حوادث عنصرية خلال مواجهة المنتخب الإنجليزي أمام منتخب بلغاريا، وسط تهديدات من الجانب الإنجليزي بالانسحاب.

ومن المفترض أن يحل المنتخب الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على بلغاريا مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وفي الوقت الذي تعرض فيه رحيم ستيرلينج لهتافات عنصرية منذ أشهر أمام الجبل الأسود، هددت إنجلترا بالانسحاب من المنافسات التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي في حال تكرر الأمر دون تدخل لوقفه.

وعاد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليهدد بالانسحاب من المباراة أمام بلغاريا في حال وقعت أي هتافات عنصرية ضد أي من لاعبيه أصحاب البشرة السمراء.

وبخصوص ذلك، أبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قلقه من وقوع أي حوادث إساءة عنصرية من الجماهير البلغارية للاعبي المنتخب الإنجليزي، خاصة مع تكرار الأمر بالنسبة لجماهير منتخب بلغاريا خلال مباريات سابقة.

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وفي الوقت ذاته، حذر الاتحاد البلغاري لكرة القدم مشجعيه من أن أي مشاكل سوف تؤدي إلى إغلاق الملعب الوطني في العاصمة صوفيا.

وفي الوقت الحالي يبدو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكثر حدة في التعامل مع الحوادث العنصرية خاصة مع تكرارها بشكل مكثف خلال الفترة الماضية.

يذكر أن عدد من لاعبي المنتخب الإنجليزي قد تعرضوا لهتافات عنصرية من قبل، أبرزهم رحيم ستيرلينج الذي رد على أصحابها وكل من يقبل بوجود هذه الظاهرة في ملاعب الكرة.