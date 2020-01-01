لا أجانب في ديربي الاتحاد والأهلي

المباراة تقام في 31 من أكتوبر الجاري

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" أول ديربيات الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين الاتحاد والأهلي، في 31 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثالثة.

الموسم الجديد بالمملكة انطلق أمس السبت، وسيخوض العميد أول مباراة له الليلة أمام الاتفاق، بينما يلاقي الأهلي فريق الباطن.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن طاقم تحكيم سعودي سيدير ديربي جدة، لعدم تقدم نادي الاتحاد – صاحب الأرض – بطلب استقدام طاقم أجنبي لإدارة اللقاء، خلال الفترة المحدد من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ألا وهي 16 يومًا.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن لجنة الحكام باتحاد الكرة تفاضل بين الثلاثي تركي الخضير، محمد الهويش وشكري الحنفوش، لقيادة الديربي.

مصدر بالراقي أشار إلى "الرياضية" أن عدم التقدم بطلب أجانب يأتي إلى ثقة ناديه في الحكام السعوديين وقدرتهم على قيادة المباراة بصورة جيدة، مؤكدًا أن الاختيارات المقبلة ستكون الأنسب للمباريات السبعة الخاصة بكل نادٍ.

يذكر أن ديربي الموسم الماضي حسمه الأهلي لصالحه ذهابًا وإيابًا، إذ فاز في كلاهما بنتيجة 2-1.

واحتل الراقي الموسم الماضي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما اختتم العميد الموسم في المركز الـ11 بـ35 نقطة.