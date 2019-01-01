الاتحاد الأفريقي يعلن عن طاقم الحكام لمباراة الزمالك والنجم الساحلي

طاقم تحكيم كونغولي لإياب نصف نهائي الكونفدرالية بين الزمالك والنجم الساحلي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن الاتحاد الأفريقي، عن حكم مباراة الزمالك المصري، والنجم الساحلي التونسي، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره النجم الساحلي، مساء الأحد القادم في سوسة في مباراة الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود كهربا.

ومن المنتظر أن يقود الحكم الكونغولي نادلا نجامبو مباراة الإياب، المقرر إقامتها في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم 5 مايو القادم.

ويعد الحكم الكونغولي من الحكام الشباب داخل القارة السمراء، وسبق وأن قام بتحكيم العديد من المباريات للفرق العربية هذ الموسم، منها نهضة بركان وجور ماهيا في الكونفدرالية، والوداد ولوبي ستارز في دوري أبطال أفريقيا.

الكاف يعين الكونغولي ندالا نجامبو، حكما لمباراة النجم الساحلي والزمالك المقرر إقامتها في سوسة، الأحد المقبل. pic.twitter.com/104BF7ecby — جول مصر (@goaleg) April 30, 2019

ويلعب الفائز من مباراة الزمالك والنجم الساحلي، أمام الفائز من مباراة الصفاقسي التونسي، ونهضة بركان المغربي في نهائي البطولة.

الجدير بالذكر أن مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية ستكون يوم 19 مايو المقبل، بينما تكون مباراة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته.