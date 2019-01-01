"استادات" تنظم حفل الأفضل في أفريقيا 2019

الحفل يقام في السابع من يناير المقبل

أعلنت شركة "استادات" المصرية القابضة اليوم الثلاثاء، حصولها رسميًا على شرف تنظيم حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لاختيار الأفضل في القارة السمراء بالعام المشرف على الانقضاء 2019.

الحفل من المقرر أن يقام في السابع من يناير المقبل، بمنطقة سهل حشيش في مدينة الغردقة المصرية.

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ووقع عقود تنظيم الحفل محمد كامل؛ المدير التنفيذي والعضو المنتدب باستادات، وكامل أبو علي؛ رئيس مجلس إدارة شركة "بيك الباتروس"؛ صاحبة الحقوق التسويقية والتجارية للحفل، بجانب معاذ حجي؛ السكرتير العام للاتحاد الأفريقي.

وبذلك يصبح الحفل مصريًا خالصًا في الحقوق والرعاية والتنظيم والإنتاج التليفزيوني وأعمال البث، بحضور نجوم العالم في كرة القدم، ونجوم القارة السمراء المرشحين للجائزة، ويأتي في مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي أعلن أمس الأحد، القوائم النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب، إذ يتنافس المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني؛ لاعبا ليفربول الإنجليزي، بجانب الجزائري رياض محرز؛ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على جائزة الأفضل خارج القارة السمراء، أما داخل القارة فضمت المصري طارق حامد؛ لاعب الزمالك، التونسي أنيس البدري؛ لاعب الترجي التونسي، وزميله السابق ولاعب الأهلي السعودي الحالي الجزائري يوسف البلايلي.