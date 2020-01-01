الاتحاد الآسيوي يكشف موقفه من استئناف منافسات دوري الأبطال

فيروس كورونا يضرب جميع الأنشطة الرياضية حول العالم

تحدث ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مصير بطولة دوري أبطال آسيا ومصيرها في الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع.

ويتوقف النشاط الرياضي في معظم بلاد العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، خلال الأشهر الأخيرة والذي هدد حياة الكثير من الأشخاص حول العالم.

وأكد الاتحاد الآسيوي في عدة مرات سابقة أنهم لن يتعجلوا في اتخاذ أي قرار بشأن البطولات، حتى يتم دراستها جيدًا قبل الإعلان الرسمي بسبب الظروف الصعبة.

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وقال ويندسور جون لوكالة الأنباء الألمانية: "البطولات الآسيوية مصيرها مازال قيد الدراسة في الوقت الحالي، ويجب البحث جيدًا في جميع الجوانب قبل اتخاذ قرار رسمي خلال الفترة المقبلة من الأزمة التي نعيشها".

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وأضاف: "هناك عدة اقتراحات وسيناريوهات من أجل استكمال دوري الأبطال في الموسم الحالي، وسنأخذ في الاعتبار تطور الأوضاع وسيتم تقييمها بشكل عام قبل اتخاذ القرار".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد علق منافسات البطولة الآسيوية بسبب تفشي فيروس كورونا، مارس الماضي، خاصة وأن الفيروس ظهر في بداية الأمر بالصين أحد الدول في القارة الصفراء.