الاتحاد الآسيوي يقرر إيقاف بغداد بونجاح لمدة شهرين

إيقاف بغداد بونجاح لمدة شهرين من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توقيع عقوبة الإيقاف على الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم فريق السد القطري، بسبب ما بدر منه في مباراة الهلال السعودي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

بغداد بونجاح سيغيب عن مباراتي فريقه السد أمام العين الإماراتي، في الجولتين الثالثة والرابعة، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي السد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها إيقاف بغداد بونجاح لمدة شهرين، بسبب هجومه ضد حكم مباراة فريقه أمام الهلال السعودي.

المزيد من الفرق

مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز الهلال على السد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، قبل تكرار الفوز إيابًا بنتيجة 4-2، ويصعد إلى المباراة النهائية.

بيدرو: أصبحت أثق أكثر في خالد عيسى بعد خطأه أمام النصر

ويعد بغداد بونجاح أبرز وأهم لاعبي السد القطري، وفقدانه في مباراتي العين سيكون مؤثرًا للغاية.

الهلال توج ببطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، بعد الفوز على فريق أوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.