الاتحاد الآسيوي يقبل مقترح أندية الغرب لضمان استكمال دوري الأبطال

المقترح لن يؤثر على مواعيد مباراتي النهائي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن نوايا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبول مقترح أندية غرب آسيا بشأن استكمال نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا.

وقالت صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أن الاتحاد الآسيوي يدرس قرار إجراء مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا في شهر أغسطس المُقبل بدلاً من مايو.

وكان مسؤولي الأندية المشاركة في غرب آسيا قد قدموا مقرحًا لإقامة هذه المواجهات في أغسطس من أجل إنهاء المسابقات المحلية.

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الصحيفة السعودية أشارت إلى أن ضيق الوقت قد يجعل الاتحاد الآسيوي يميل لهذا المقترح، للحفاظ على استكمال جميع البطولات.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في تأجيل أغلب البطولات حول العالم حرصًا على السلامة العامة للجميع، خوفًا من تفشي الإصابة به.

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وأنهت الصحيفة لتؤكد أن المقترح لن يؤثر على مواعيد مباراتي النهائي المُفترض أنا يتم إقامتهم في شهر نوفمبر المُقبل.