الاتحاد الآسيوي يغرم التعاون بسبب التدخين في غرفة الملابس

تغريم فريق التعاون السعودي بسبب تدخين السجائر.

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، العديد من القرارات اليوم الخميس، أبرزها هو تغريم نادي التعاون السعودي ماليًا، بسبب تدخين مسؤوليه للسجائر في غرفة خلع الملابس، خلال منافسات دوري أبطال آسيا.

نادي التعاون شارك في دوري أبطال آسيا 2020، قبل أن يودع ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام مواطنه النصر بهدف دون رد، بعد تأهله لأول مرة في تاريخه من دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عبر موقع الرسمي، عن تغريم نادي التعاون مبلغ 6 آلاف دولار، بسبب قيام ممثليه بالتدخين داخل غرفة الملابس، خلال مباراتي برسبوليس الإيراني، يومي 15 و18 سبتمبر الماضي.

المزيد من الفرق

الاتحاد الآسيوي قرر أيضًا توقيع الغرامات المالية على عدد من الفرق المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا، مع إبلاغ مسؤولي التعاون بمضاعفة العقوبات حال تكرار هذه الأفعال في المستقبل.

وودعت الأندية السعودية بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما وصل فريق النصر إلى مباراة النصف نهائي، قبل أن يخرج من البطولة على يد فريق برسبوليس الإيراني، بركلات الجزاء الترجيحية.

الاتحاد يتوصل لاتفاق مع أوفيني على طريقة رحيله

وأقصى النصر فريقي التعاون والأهلي من البطولة القارية، بينما قرر الاتحاد الآسيوي إقصاء فريق الهلال، بسبب عدم اكتمال قائمته، في ظل اجتياح فيروس كورونا الفريق.