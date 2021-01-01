الاتحاد الآسيوي يعلن تفاصيل قرعتي كأس الاتحاد ودوري الأبطال 2021

تعرف على تفاصيل قرعتي كأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا 2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد إجراء قرعتي بطولتي دوري أبطال آسيا، وأيضًا كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك لنسختي عام 2021، حيث ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، موعد إجراء القرعتين، حيث سيتم إقامتهما يوم 27 يناير الجاري، في كوالالمبور، عن طريق تقنية فيديو الاتصال.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لبطولة الاتحاد الآسيوي، سيزداد هذا الموسم من 36 إلى 39 فريقًا، حيث سيتم إضافة مجموعة جديدة من منطقة الوسط.

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وقال الاتحاد عبر موقعه: "ومن بين الأندية التي تخوض المشاركة الأولى في تاريخ دوري أبطال آسيا، يبرز نادي الوحدات بطل الدوري الأردني، وجوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، في منطقة الغرب، وكذلك يونايتد سيتي من الفلبين وتامبنيز روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي، في مجموعات الشرق".

أما على مستوى دوري أبطال آسيا، فيسعى فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، للحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية على التوالي، لتكرار إنجاز نادي الاتحاد السعودي عامي 2004 و 2005.

ويمثل الأندية العربية في بطولة دوري أبطال آسيا كلًا من : "الهلال والنصر والأهلي من السعودية، والسد والدحيل والريان من قطر، والشارقة وشباب الأهلي دبي من الإمارات، والوحدات الأردني والشرطة العراقي".

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ويتواجد في الملحق الآسيوي 6 أندية عربية وهي: "الوحدة السعودي والزوراء والقوة الجوية من العراق، والعين والوحدة من الإمارات، والغرافة القطري".

ومن المقرر أن يقام دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بدون إجراء قرعة، بناء على المتأهلين الثلاثة كأفضل ثاني من المجموعات الخمس، حيث سيتأهل الأول من كل مجموعة مع أفضل 3 أصحاب المركز الثاني.