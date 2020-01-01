الاتحاد الآسيوي يستقر على طريقة إنقاذ النسخة الحالية من دوري الأبطال

الاتحاد الآسيوي في طريقه للاستقرار على الطريقة التي سيُكمل بها دور المجموعات

يبدو أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد استقر على طريقة استكمال مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، على تأجيل المباريات خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أشارت إلى أن الاتحاد الآسيوي في طريقه للاستقرار على الطريقة التي سيُكمل بها دور المجموعات.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد ذلك عبر نظام التجمع في أغسطس المقبل، بعد تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

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وتقدم مقترح تأجيل الجولتين الخامسة والسادسة، بعد أن حظي بدعم أغلب الاتحادات المحلية الأعضاء في لجنة المسابقات بالاتحاد القاري، واستكمال البطولة في الموسم الجديد.

وشهدت الفترة الماضية عقد اجتماعات طارئة عدة مع الاتحادات المحلية لمناقشة جدولة البطولة، مع الأخذ بضرورة تلاشي المخاطر الصحية.

يُذكر أن العديد من الدوريات العربية قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي بشكل مؤقت، حرصًا على سلامة الجميع لعدم تفشي فيروس كورونا.