الاتحاد الآسيوي يرفض إقامة أي مباراة بإيران وتعليق أمر الفيديو

الوضع الأمني في إيران يجبر الاتحاد القاري على قراره

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسميًا عدم إقامة أي مباراة تحت مظلته على الأراضي الإيرانية خلال الفترة الحالية وإلى أجلٍ غير مسمى.

الاتحاد الآسيوي صادق على قرار لجنة المسابقات، خلال اجتماعه الذي أقيم أمس الأحد، بسبب توتر الأوضاع الأمنية في إيران.

وجاء قرار الآسيوي بعد صدور قرار في الفترة الماضية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد إقامة أي مباراة دولية بإيران، واختيار أرض محايدة لخوض الفرق الإيرانية والمنتخبات مبارياتهم عليها.

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حظر اللعب بإيران خلال الفترة الحالية يأتي بعد غلق المجال الجوي الإيراني، على إثر سقوط طائرة مدينة أوكرانية.

وفي الإطار نفسه، أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي أكد أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي في أمر تطبيق تقنية فيديو في دوري أبطال آسيا 2020، مشيرًا إلى أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل المسؤولين.

يذكر أن الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال انطلقت الأسبوع الماضي، ونجح الرفاع البحريني، الكويت الكويتي، بالي يونايتد الإندونيسي وكيريس نيجروس الفلبيني في حسم تأهلهم إلى التصفيات التأهيلية الثانية.