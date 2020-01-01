الاتحاد الآسيوي يحظر الملاعب الإيرانية في ذهاب دوري الأبطال

أربعة فرق إيرانية تتواجد مع فرق عربية في مجموعات دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اليوم الأربعاء، عدم خوض أي مباراة للفرق الإيرانية على أرضها خلال ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

مجموعات الفرق العربية تشهد وجود أربعة فرق إيرانية، حيث يقع استقلال طهران رفقة الأهلي السعودي، الشرطة العراقي والوحدة الإماراتي، وشاهر خودرو رفقة شباب الأهلي الإماراتي والهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي.

أما مع الشارقة الإماراتي والتعاون السعودي والدحيل القطري فيتواجد بيرسبوليس، واخيرًا سباهان أصفهان مع العين الإماراتي والنصر السعودي والسد القطري.

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الاتحاد الآسيوي أصدر بيانًا رسميًا، أوضح خلاله أن كافة الفرق الإيرانية ستخوض الثلاث جولات الأولى من المجموعات خارج أرضها، بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأشار الاتحاد الآسيوي أنه سيتم تقييم الوضع الأمني في إيران قبل تحديد مصير مكان المباريات الثلاث الأخرى، وذلك بعد التشاور مع ممثلي الأندية الإيرانية.

يذكر أن دور المجموعات ينطلق في العاشر من فبراير المقبل، وينتهي في السادس من مايو.

وكان الهلال السعودي قد توج بطلًا لدوري الأبطال العام الماضي بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني في النهائي.