الاتحاد الآسيوي يحدد مواعيد جديدة لاستكمال مباريات دوري الأبطال

تعرف على المواعيد الجديدة لاستكمال مباريات دوري أبطال آسيا 2020.

اجتمع ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء بمنطقة غرب آسيا، بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل مناقشة مصير مباريات دوري أبطال آسيا، بعد تأجيلها، في ظل تفشي فيروس كورونا بالقارة الصفراء.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن عن تأجيل مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا، خوفًا من انتشاره بشكل أكبر في المباريات.

وتقدم ممثلو الاتحادات الوطنية بمقترحات من أجل استكمال مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، في ظل تفشي فيروس كورونا.

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اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع ممثلي اتحادات غرب آسيا، بالعاصمة القطرية الدوحة، وأيضًا في مدينة دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

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وتقرر أن يتم تأجيل جميع مباريات الجولة الثالثة لمنطقة غرب آسيا، بالإضافة إلى طلب الاتحاد الآسيوي من الاتحادات الوطنية، بضرورة التعاون من أجل إعداد خطة لاستكمال المباريات المتبقية من دور المجموعات، وقبل انطلاق دور الـ16.

وتم تغيير مواعيد مباريات دور الربع نهائي، لتقام في شهر سبتمبر، ونصف النهائي إلى يومي 14 و 15 أكتوبر ذهابًا، و28 و 29 من نفس الشهر لمباريات الإياب.

أما عن الدور النهائي، قرر الاتحاد الآسيوي أن يقام في موعده، يومي 22 نوفمبر لمباراة الذهاب التي ستقام في الشرق، و28 نوفمبر للإياب بالغرب.