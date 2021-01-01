الاتحاد الآسيوي يُبشر الشارقة الإماراتي ويصدم الوحدة

دور المجموعات في دوري أبطال آسيا ينطلق في 14 من أبريل المقبل

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب نادي الشارقة الإماراتي، بشأن استضافة مباريات مجموعته في دوري أبطال آسيا 2021.

دور المجموعات من المقرر أن ينطلق في منتصف أبريل المقبل، في الوقت الذي سيشهد الأسبوع الثاني من الشهر نفسه، منافسات الأدوار الإقصائية.

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ويقع الفريق الإماراتي في المجموعة الثانية رفقة باختاكور الأوزبكي، وتركتور سازي تبريز الإيراني، بجانب الفائز من مواجهة الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي بالدور الإقصائي.

وفي الإطار نفسه، ووفقًا لقناة "دبي الرياضية" الإماراتية فإنه هناك اتجاه بالاتحاد القاري للاعتذار عن عدم قبول طلب الوحدة الإماراتي باستضافة مباريات مجموعته، حال تأهله.

الوحدة في انتظار أن يحسم مصيره من البطولة القارية، عندما يواجه الزوراء العراقي، على استاد آل نهيان، في دور الإقصائيات.

وحال فوزه، سيقع الوحدة بالمجموعة الخامسة رفقة الريان القطري، بيرسبوليس الإيراني وجوا الهندي.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي قرر إقامة دور المجموعات بهذه النسخة بنظام البطولة المجمعة، في ظل الإجراءات الاحترازية، بسبب فيروس كورونا، كما حدث في النسخة الماضية.

وتشهد هذه النسخة مشاركة 40 فريقًا بدلًا من 32 كما كان الحال في السنوات الماضية، إذ تم إضافة مجموعة من أربع فرق للشرق وأخرى للغرب.