هل تكتمل البوادر الإيجابية للاتحاد في يناير اليوم أمام أولمبيك آسفي؟

بوادر إيجابية في يناير للاتحاد

يستعد الاتحاد لمواجهة أولمبيك آسفي المغربي في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

الفريق الغربي يمر بموسم صعب جدًا على صعيد دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ يتواجد في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة، لكنه يُقدم أداءً ونتائج جيدة في البطولة العربية قادته للوصول لدور الـ8.

المتحدث الرسمي للاتحاد ينفي تصريحات تين كات ويُعلق على أخبار الاهتمام بهتان باهبري

الأسابيع القليلة الماضية حملت بعض البوادر الإيجابية التي تدعو للتفاؤل نسبيًا فيما يخص النصف الثاني من موسم الاتحاد، خاصة عمل الإدارة في الميركاتو والأداء القوي أمام النصر متصدر الدوري السعودي.

إدارة النادي الغربي ضمت حتى الآن الثلاثي ليوناردو خيل وبرونو أوفيني ومحمد الثاني، الأول يُمثل إضافة جيدة جدًا لخط الوسط فيما الثاني سيضيف الكثير من الثقل للدفاع خاصة بخبرته في الكرة السعودية وشخصيته القتالية المعاندة، وقد لعب دورًا مؤثرًا في تتويج النصر باللقب الموسم الماضي، فيما اللاعب الثالث القادم من الفيصلي سيكون ضمن مجموعة البدلاء.

والحديث يدور حاليًا عن قُرب التعاقد مع أنيس البدري جناح الترجي صاحب القدرات الممتازة في صناعة وإحراز الأهداف، والهداف المغربي أيوب العكبي صاحب المستوى القوي مع الوداد عملاق الدار البيضاء.

نجاح الاتحاد في ضم الثنائي سيُضيف الكثير لمنظومته الهجومية التي عانت هذا الموسم من تراجع أداء اللاعبين، خاصة مع استعادة رومارينيو لمستواه والأداء الجيد لعبد العزيز البيشي مؤخرًا.

البادرة الثانية الإيجابية تمثلت بتحسن أداء الاتحاد نسبيًا في المباريات الأخيرة من الدوري السعودي، وخاصة خلال مواجهة النصر في الجولة السابقة والتي نجح خلالها في اقتناص نقطة ثمينة بأداء مقنع كثيرًا.

عمل المدرب الهولندي هينك تين كات بدأ يظهر جليًا وبصماته أصبحت واضحة على أداء الفريق الفني وترابط خطوطه في الملعب، وبالتأكيد مع الصفقات الجديدة القوية ستظهر نتائج هذا العمل بصورة أقوى وأكبر مستقبلًا.

المعنويات في حالة ممتازة بعد التعادل مع النصر، والجميع يأمل في استغلال تلك الحالة الإيجابية لتحقيق النتيجة المرجوة في مباراة الغد أمام الضيف المغربي، لأن حدوث هذا سيكون خطوة جديدة في طريق الخروج من ذلك الوضع الصعب لأحد كبار الكرة السعودية.