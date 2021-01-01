أحمد حجازي: نهرت جامع الكرات خلال مواجهة ضمك لهذا السبب وديربي القاهرة أقوى من جدة

مدافع الاتحاد: لم أتردد للانضمام للعميد رغم معاناته وباقٍ في صفوفه

طل المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد السعودي، على الجماهير بحوار مطول مع برنامج "الدوري مع وليد"، اليوم الإثنين، للحديث عن عديد الملفات المهمة، على رأسها الأسباب التي دفعته للانضمام للعميد الذي كان يعاني والرحيل عن الدوري الإنجليزي، وما لفت نظره بالدوري السعودي وغيرها.

حجازي انضم للنمور في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لمدة ستة أشهر، ومنذ قدومه لم يتلق العميد أي خسارة بالدوري المحلي.

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نستعرض في السطور التالية أبرز ما قاله المدافع المصري خلال حواره مع الإعلامي "وليد الفراج"..

ألم تخشى الانضمام للاتحاد وهو يعاني في العامين الأخيرين؟

بدأت بشكل جيد في الدوري السعودي، وبدأ الاتحاد يعود بشكل أفضل، لم أخشى الانضمام للاتحاد رغم معاناته بالعامين الماضيين، فالنادي الكبير العريق دائمًا ما يعود بعد أي كبوة بشكل أقوى من ذي قبل، تحدث المسؤولون معي عن رغبتهم في إعادة الفريق لأفضل فتراته وبناء فريق قوي، رأيت رغبتهم في التعاقد معي، كل ذلك حفزني على الانضمام للعميد، خاصةً وأنني أعشق التحديات.

هل كان لديك عروض أخرى غير الاتحاد؟

الاتحاد غني عن التعريف، هو نادٍ كبير ومعروف في آسيا وبالوطن العربي، وأنا أعطي أولوية للأندية الجماهيرية، عندما تلقت عرضه فكرت في خطوة الرحيل عن الدوري الإنجليزي، كان هذا الأمر أول ما أفكر به، لكن عرض الاتحاد كان احترافيًا للغاية، وصلني عروض أخرى، لكن وست بروميتش يعاني من أزمة مالية، فتحدث معي مسؤولوه عن ذلك وعن حاجتهم للاستفادة مني، لذلك بدأت أبحث العروض التي تلقيتها، ووجدت أن الاتحاد الأكثر جدية واحترافية والأكثر إصرارًا.

ما تقييمك لمستوى المنافسة بالدوري السعودي حتى الآن؟ هل كما توقعت؟

الدوري قوي وتنافسي للغاية، أي فريق يمكنه التغلب على أي خصم، بجانب وجود ثمانية أجانب في كل فريق وهذا يزيد من قوة المنافسة.

ما هي أوجه التشابه بين الدوري السعودي والإنجليزي؟

الدوري الإنجليزي متفوق في كل شيء، هو مختلف عن كافة دوريات العالم، لكن أرى بالمملكة والاتحاد أن الجميع يسعى للوصول للأفضل، الجميع هدفه المكسب وتحقيق الأفضل، والتعامل باحترافية، وكل من في الاتحاد يعمل بحب ويضحي ليكون النادي أفضل.

ما هي أصعب مباراة مرت عليك حتى الآن مع الاتحاد؟

مواجهة الشباب بالبطولة العربية، كانت مباراتان مهمتين، كنا نهدف للوصول للنهائي، كنت أتمنى المشاركة في النهائي، لكنني واثق من زملائي وقدرتهم على الفوز، كي تكون هذه بداية استعادة العميد لمكانته.

ما هي نصيحتك لزملائك بالاتحاد قبل مواجهة الرجاء المغربي في النهائي؟

النهائيات ليس لها أي مقاييس، مباراة ببطولة، لا بد أن يكون الهدف معروف، أعيننا على اللقب، وواثق من أننا سنستعد بشكل جيد للمباراة.

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الجميع يتحدث عن أنك حتى بعد أن ترحل عن الاتحاد ستترك أثر بدفاع الفريق من خلال الخبرات التي تنقلها لزملائك .. ما تعليقك؟

الاتحاد لديه لاعبين رائعين ومميزين، خاصةً في الدفاع، هم لاعبون صاعدون مميزون كسعود عبد الحميد وزياد الصحفي، بالتأكيد من الجيد أن أضيف لهم واستفاد منهم، وفي الأخير الهدف هو إعادة الاتحاد لمكانته، ومنذ أول يوم لي هناك تفاهم كبير بيننا.

أي فريق تشعر أن دفاعه جيد بالدوري السعودي غير الاتحاد؟

التعاون منظم دفاعيًا، ومدرب تكتيكه الدفاعي رائع، يمنكه الحفاظ على شباكه نظيفة.

أي اللاعبين الأجانب لفت نظرك بالدوري السعودي حتى الآن؟

مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى الاتحاد، يصنع الفارق دائمًا معنا، وجاري رودريجيز ورومارينيو.

هذا الثلاثي كان يُنتقد بشكل دائم من قبل الجماهير من قبل .. ماذا تغير هذا الموسم؟

من الطبيعي أن يُنتقد اللاعب إذا كان في حالة تراجع، وعلى اللاعب تقبل ذلك، حتى يتمكن من تقديم الأفضل، أرى أن الأجواء الحالية تساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، أرى أن كل شيء متوفر لنا للنجاح، والأجواء بغرفة خلع الملابس رائعة.

ومَن مِن المحليين؟

فهد المولد وسلمان الفرج.

هل هناك لاعب سعودي يمكنه الاحتراف بأوروبا؟

بالوطن العربي عمومًا هناك مواهب كثيرة، لكن لا بد أن يحترفوا في سن مبكر، لكن الأندية ترفض ذلك.

هل كنت تشجع الاتحاد قبل الانضمام له؟

كنت استمتع بأداء الفريق في فترته الذهبية في بداية الألفينات، كانت فترة ممتعة لأي مشجع عربي.

هناك لقطة جمعتك خلال مواجهة الاتحاد والتعاون بألكسندر بريجوفيتش .. ماذا دار بينكما؟

كان الحكم يشاهد تقنية الفيديو لاحتساب ضربة جزاء لنا، وأنا ذهبت لأشرب الماء، فسمعت المدرب يقول رومارينيو من يسدد، لكن لم يسمعه أحد، فاتجهت إلى بريجوفيتش ونقلت له كلام المدرب، وهو تقبل كل ذلك باحترام ولم يفتعل أي مشكلة.

لاحظت أن زملائك يتعاملون معك كقائد للفريق .. ما تعليقك؟

أوقات أنا كذلك استمع لتعليماتهم، جميعنا نتحدث سويًا بضرورة التواصل المستمر بيننا في الملعب كي نخرج بصورة مميزة، وخاصةً المدافع عليه توجيه زملائه، زياد الصحفي وعمر هوساوي يتحدثون كثيرًا، لكن ربما كاميرات الملعب تلتقطني أنا فقط.

ماذا فعلت كي يظهر دفاع الاتحاد بهذه الصورة في وجودك؟

حاولت الاستماع جيدًا لتعليمات المدرب، جلست معه منذ أول يوم، لمعرفة وجهة نظره، وكوني عربيًا سهل تعاملي مع زملائي والتواصل داخل الملعب.

ماذا دار بينك وبين الطفل جامع الكرات خلال مواجهة ضمك؟

اتجهت له بعد نهاية المباراة، لأنني نهرته بعدما أعطى الكرة سريعًا إلى لاعب ضمك ليلعب رمية تماس أثناء سقوط مهند الشنقيطي على الأرض، لذلك اتجهت له وقلت: "أنت تنتمي للاتحاد، لا تعطي الكرة للخصم سريعًا ونحن متقدمون ولاعب من الاتحاد يسقط أرضًا"، أردت مصالحته.

لعبت ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، وديربي جدة بين الاتحاد والأهلي .. أيهم الأقوى؟

أول مباراة لي مع الأهلي والاتحاد كانت ديربي، مع الأهلي واجهت الزمالك لأول مرة في الإمارات وفزنا 3-2 في كأس السوبر المحلي، ومع الاتحاد واجهت الأهلي وفزنا 2-0.

الديربي دائمًا قوي، لكنني لم أخض ديربي جدة أمام جماهير، فهي من تمنح المباراة الحماس والقوة، لذلك ديربي القاهرة بالإمارات كانت أكثر تميزًا لحضور الجماهير وكانت الأجواء رائعة.

هل ستجدد عقدك مع الاتحاد؟

أنا قادم على مشروع لسنوات للاتحاد، حديثي خلال المفاوضات كان لسنوات، جئت معارًا، لكن هناك بند بإلزامية الشراء يتيح للاتحاد شرائي نهائيًا من وست بروم، لذلك أنا باقٍ.

ماذا قال لك محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الاتحاد السابق، قبل قدومك؟

هو من تحدث معي فور علمه بمفاوضات الاتحاد معي، هو يتمتع بعلاقات مميزة بالاتحاد، هو عاشق للنادي، والجميع هنا يحبه، قال لي كل خير عن الاتحاد وجمهوره وعن المملكة بشكل عام.

ما هو سر حماس اللاعبين المصريين، نشعر أنهم يلعبون من قلوبهم؟

ربما حبنا للعب للمنتخب وراء ذلك، وفي الأخير الأمر يختلف من لاعب لآخر، الأمر متوقف على طبيعة كل لاعب.

هناك من يرى أن الجيل الحالي من أفضل الأجيال التي مرت على الكرة المصرية، لكن النتائج بكأس العالم تقول غير ذلك!

جيلنا مميز ومنا من لعب بأفضل دوريات العالم، لكن بكأس العالم وكأس أمم إفريقيا 2019 حدث ما لا نريد، كنا نحاول الوصول للأفضل، لكن هناك ظروف منعتنا، ومؤكد هناك تقصير منا، نتمنى القادم الأفضل، خاصةً وأننا الجيل الذي وصل لكأس العالم بعد غياب 30 عامًا، كنا نطمح لتخطي دور المجموعات، لكن لم يحالفنا التوفيق.

غضب الجمهور المصري علينا بعد المونديال منحنا دفعة معنوية كبيرة، لضرورة التأهل من جديد، وإذا تأهلنا سنكون على علم بأننا إذا لم نقدم المطلوب، فسينتظرنا غضب عارم آخر.

السعودية خسرت خسارة كبيرة أمام روسيا بالمونديال، ومع ذلك تمكنت من هزيمة مصر، ما الأسباب؟

خسرنا لظروف المباراة، كانت تحصيل حاصل، لكنها كانت حماسية كونها ديربي عربي، وهو ما أحزن الجمهور، لكن معنويًا المنتخبان واقعان، أما اللاعبون فكنا نعلم أننا ليس من الضرورة أن ننتصر، بينما كان سيكون لقاءً مختلفًا إذا كان لقاءً حاسمًا.