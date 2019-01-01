لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي ترفض شكوى الاتحاد ضد أبها

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى الاتحاد ضد أبها

أعلنت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم السعودي تأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق برفض شكوى الاتحاد ضد أبها.

وكان الاتحاد قد تقدم باحتجاج ضد أبها لإشراكه المصري أحمد مصطفى والمسجل ضمن فئة المواليد دون أن تنطبق عليه شروط القيد، ذلك خلال المباراة التي جمعت الطرفين في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وانتهت لصالح أبها 2-1.

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وكانت لجنة الانضباط قد قبلت احتجاج الاتحاد شكلًا ورفضته موضوعًا وصادرت رسوم الاحتجاج، وأوضحت أن النادي لديه فرصة الاستئناف.

استأنف الاتحاد بالفعل ضد القرار السابق لكن القرار الجديد لم يكن في صالحه، إذ رفضت لجنة الاستئناف استئناف الاتحاد وأيدت قرار لجنة الانضباط القاضي بنظامية مشاركة اللاعب أحمد مصطفى في المباراة.

وأوضحت اللجنة أن قرارها نهائي وغير قابل للاستئناف أو الطعن، مشيرة لمصادرة رسوم الاستئناف لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.