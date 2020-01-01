رسميًا .. تمديد عقد سعد الشهري حتى 2024

المدرب الوطني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا باقٍ لأربع سنوات مقبلة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رسميًا اليوم الثلاثاء، تمديد عقد سعد الشهري؛ المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا، لمدة أربع سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية عام 2024.

وأوضح اتحاد القدم أن تمديد عقد المدرب يأتي بهدف البدء في برنامج الإعداد طويل الأمد للأخضر الشاب، للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وقًا للخطة المرسومة من اتحاد الكرة.

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مراسم التوقيع، حضرها ياسر المسحل، بمقر الاتحاد، وخالد بن مقرن؛ المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية.

ومن جانبه، أشاد رئيس الاتحاد السعودي بالخطوات الفنية المتصاعدة لمستويات المنتخبات السنية، إذ يرى أنها استحقت جميعها الوصول لنهائيات القارة الآسيوية، مثنيًا على سعد الشهري وجهازه المعاون.

وخلال الاجتماع، ناقش المسحل مع الشهري البرنامج الزمني لإعداد المنتخب لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، التي من المقرر أن تنطلق في يوليو 2021.

يذكر أن الأخضر الشاب كان قد تأهل لأولمبياد طوكيو، بعدما وصل نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا تايلاند 2020.