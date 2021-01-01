الابتسام ممنوع .. كواليس ساعات مورينيو الأخيرة في توتنهام

مورينيو رحل عن سبيرز لسوء النتائج

كشفت تقارير صحيفة كواليس الساعات الأخيرة لجوزيه مورينيو عقب قرار إقالته من تدريب توتنهام بسبب سوء النتائج.

سبيرز أقال مورينيو هذا الأسبوع وعين لي ميسون بشكل مؤقت لنهاية الموسم، وفاز الفريق مساء الأربعاء دون البرتغالي على ساوثامبتون 2-1.

وقالت "تيليجراف" إن مورينيو أمضى قرابة أربع ساعات بعد علمه بالقرار في حديث مع لاعبيه وُصف بالصريح.

المصدر الذي سرب التفاصيل قال إن مورينيو تحدث مع اللاعبين والجهاز الفني بخصوص المستوى الخاص بكلاً منهم، وأن المحادثات لم تكن سعيدة.

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التقرير أوضح أن العلاقة بين المدرب ولاعبيه تدهورت كثيراً عقب الهزيمة الكبيرة للفريق بثلاثية نظيفة أمام دينامو زغرب لحساب الدوري الأوروبي، وأن البعض كان يخشى الابتسام في حضرة المدرب حتى بحسب المصدر.

ودخل مورينيو في علاقة متوترة مع مجموعة من لاعبي سبيرز وعلى رأسهم ديلي ألي وداني روز، بالإضافة لجاريث بيل خلال الموسم الحالي.

ويملك سبيرز بعد فرصة الخروج ببطولة هذا الموسم عندما يقابل مانشستر سيتي الأسبوع المقبل لحساب نهائي كأس كاراباو.