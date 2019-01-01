الإنتر يغلق أول صفقاته الهجومية قبل باريس سان جيرمان

أكدت تقارير صحافية إيطالية تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن الإدارة الإنتر نجحت في تأمين البديل الإستراتيجي للقائد السابق ماورو إيكاردي، وذلك بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان، الذي كان يسعى لضم نفس المهاجم.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فقد توصل النيراتزوري لاتفاق نهائي مع وكيل أعمال مهاجم روما إدين دجيكو، بموجبه سينتقل المهاجم البوسني إلى مقر الأفاعي مع فتح باب قيد اللاعبين في الميركاتو الصيفي، كأولى الصفقات التي حددها المدرب المنتظر أنطونيو كونتي.

ولفت التقرير أن اهتمام الإنتر بمهاجم مانشستر سيتي السابق، جاء بتوصية من كونتي، كون الخليفة المنتظر للمدرب الحالي لوتشيانو سباليتي، حاول بالفعل ضم دجيكو قبل عام ونصف، عندما كان يتولى قيادة تشيلسي، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، لتراجع صاحب الـ33 عاما في قراره في اللحظات الأخيرة.

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وأشار المصدر إلى أن الإعلان عن انتقال دجيكو إلى الإنتر أضحى مسألة وقت لا أكثر، نظرًا لاستعداد الذئاب لبيع مهاجمهم بجانب أسماء أخرى، بهدف تخفيف فاتورة الأجور الباهظة، وأيضًا لحاجة النادي لعمل موازنة إيجابية لتفادي خرق قانون اليويفا للعب النظيف.

وكان مهاجم فولفسبورج الأسبق قد انتقل إلى صفوف روما قبل 4 سنوات، وفي موسمه الأول لم يقدم المنتظر منه، بينما في موسمه الثاني تغيرت أوضاعه من النقيض إلى النقيض، بزيارة شباك المنافسين في 29 مناسبة على مستوى الدوري، وواصل على نفس النهج، قبل أن ينخفض معدله التهديفي هذا الموسم، بواقع 9 أهداف من مشاركته في 30 مباراة في السيري آ.

وبوجه عام سجل بقميص روما 87 هدفا في 176 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 62 هدفا في جنة كرة القدم.