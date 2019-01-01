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الانتقالات

الإنتر يتصدر السباق نحو كاراسكو وميلان يُوجه أنظاره للاعبه السابق

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دخول مفاجئ من الإنتر في صفقة اللاعب البلجيكي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اقتحم الإنتر سباق التوقيع مع يانيك كاراسكو لاعب داليان الصيني، ولم يكتف بهذا بل تصدر هذا السباق والذي يضم جاره ميلان بجانب آرسنال ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ.

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ويلعب كاراسكو في الصين منذ يناير 2018، لكنه مل الحياة هناك ويُريد العودة لأوروبا، وقد ارتبط منذ عدة أسابيع بالانتقال للميلان قبل أن يتم الحديث عن اقترابه من البريميرليج، لكن يبدو أن الإنتر أصبح الأقرب لضمه الآن.

قناة سكاي سبورت الإيطالية أوضحت أن النيرادزوري تقدم بعرض للنادي الصيني يتضمن جناحه الإيطالي أنتونيو كاندريفا والذي لم يعد مرغوبًا به في ميلانو ويبحث عن نادٍ جديد، وأن العرض قد يُلاقي قبول داليان لحاجته لتعويض جناحه البلجيكي.

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ميلان في المقابل وبعد صعوبة الحصول على لاعب أتلتيكو مدريد السابق المقدرة قيمته المالية بـ30 مليون يورو اتجه نحو لاعبه السابق جيرارد ديولوفيو، إذ يرغب بالحصول على جناح واتفورد الحالي بالإعارة مع خيار الشراء نهائيًا الصيف القادم.

الصفقة لا تبدو سهلة كذلك للميلان، إذ أوضح واتفورد صراحة أنه لن يتخلى عن لاعبه سوى مقابل 25 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قد لا تدفعه إدارة الروسونيري لاستعادة صاحب الـ24 عامًا الذي لعب معارًا للفريق 6 أشهر خلال 2017.

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