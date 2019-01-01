الإنتاج الحربي: لا نمانع انتقال ثلاثي الفريق للأهلي وبيراميدز ولكن بشروط

أكثر من لاعب من الفريق الحربي لفت الأنظار إليه خلال الموسم الجاري مع تقديم الإنتاج أداء رائعًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن خالد مهدي؛ مدير الكرة بالإنتاج الحربي، رغبة الأهلي في التعاقد مع الثنائي عامر عامر؛ حارس المرمى، ومحمود حمادة؛ لاعب وسط الفريق، بينما يريد بيراميدز ضمن أحمد شديد قناوي؛ ظهير أيسر الفريق.

حارس الفريق الحربي كان قد قام بتجديد عقده خلال الفترة الماضية، بعدما كان يحق له خلال يناير الجاري التوقيع لأي فريق، على أن ينتقل له مجانًا بنهاية الموسم الجاري، موعد انتهاء عقده القديم.

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وقال مهدي، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب 9090": "بالفعل الأهلي يريد التعاقد مع عامر، والحارس كذلك كان يرغب في ارتداء الفانلة الحمراء، لكنه استغرقت ثلاثة أشهر حتى نجحت في إقناعه بتجديد عقده مع الإنتاج، بعدما حدثته عن فضل النادي عليه وضرورة أن يستفيد حال رحيله بدلًا من أن يرحل مجانًا، بجانب أن فرصه في الأهلي قد لا تكون مثلما هي في الإنتاج في ظل وجود حراس مميزين، وهذا قد يضعف من فرصه بالانضمام لمنتخب مصر".

وأضاف: "الباب مفتوح أمام الأهلي للتعاقد مع عامر عامر بنهاية الموسم الجاري، ولن نطلب مبالغ ضخمة كما يجري حاليًا في سوق الانتقالات، لكن سعره لن يقل عن 20 مليون جنيه".

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وانتقل مدير الكرة بالفريق الحربي للحديث عن رغبة مسؤولي القلعة الحمراء في التعاقد مع حمادة، مؤكدًا أنه تلقى اتصالًا من أحد مسؤولي الأحمر.

مدير الكرة تابع: "مسؤول رسمي بالأهلي تحدث معي عن ضم محمود حمادة، لكنني طالبته بالانتظار إلى نهاية الموسم حتى نقوم بشرائه نهائيًا من مصر المقاصة حتى نستفيد ماديًا بصورة أكبر، لأن الإنتاج ساهم في تطوير اللاعب بشكل كبير، وعلينا أن نستفيد".

وانضم حمادة للإنتاج الحربي في يناير من العام الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من المقاصة، لمدة موسم ونصف، ويحق للنادي الحربي تفعيل بند الشراء النهائي المنصوص عليه في عقد الإعارة، مقابل دفع 500 ألف جنيه للنادي الفيومي.

واختتم خالد مهدي حديثه، بتوضيح موقف ناديه من عرض بيراميدز لضم قناوي: "وكلاء لاعبين موثوق بهم قدموا لنا عرض بيراميدز، ونحن لن نمانع إتمام الصفقة خلال يناير الجاري وليس في نهاية الموسم، بشرط إيجاد لاعب بديل له لا يقل عنه، لأن هشام شحاته؛ الظهير الأيسر الآخر بالإنتاج، تعرض للإصابة".

يذكر أن بيراميدز تعاقد خلال الميركاتو الشتوي الجاري مع ستة لاعبين هم: عبد الله السعيد، عمرو مرعي، السوري عمر خربين، البوركيني إيريك تراوري، الإكوادوري سيفونتي، والبيروفي بينافينتي.

بينما ضم الأهلي ثمانية لاعبين هم: رمضان صبحي، حسين الشحات، محمد محمود، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، جيرالدو، محمود السلمي، ومحمود وحيد.