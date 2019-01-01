الإنتاج الحربي يطلب اللعب ضد الزمالك خلال إيقاف لاعبيه

الزمالك سيلعب ضد الجونة الجولة القادمة، والإنتاج يعترض

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي أن ناديه يرغب بمواجهة الزمالك في المباراة القادمة للفريق الأبيض، إذ سيغيب عنه 3 لاعبين للإيقاف.

وتأجلت مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي مرتين بسبب مشاركة الأول في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحسب الجدول المعلن من اتحاد كرة القدم المصري سيلعب الزمالك ضد الجونة في المباراة القادمة.

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مهدي قال في تصريحات نقلها موقع يلاكورة أن فريقه لا يدعم إلغاء الهبوط هذا الموسم، لكنه فقط يُطالب بالالتزام بتسلسل المباريات، إذ قال "بعض الأندية رفضت لعب أي مباراة سوى بعد انتهاء كل المؤجلات، وتم تنفيذ طلبها هذا".

أضاف "نحن الآن نلعب الجولات الأخيرة وستكون هناك أندية تشاهدنا ونحن نصارع من أجل الهبوط وبعد ذلك يخوضوا مبارياتهم. الأندية المنافسة ستعرف نتائج مبارياتنا وبعد ذلك يتحدد إن كانوا بحاجة للتعادل أو الفوز من أجل البقاء في الدوري المصري الممتاز".

"كل ما نطالب به هو الحفاظ على ترتيب المباريات، فنحن من المفترض أن نواجه الزمالك في المباراة المقبلة وبهذا نستفيد من طرد بهاء مجدي وإيقاف عمر السعيد وطارق حامد، وهي غيابات مؤثرة، لكن حسب الجدول سيلعب الزمالك أمام الجونة بالرغم من أن مباراتنا معهم مؤجلة ليحصل الزمالك على راحة قبل خوض نهائي الكونفدرالية".

يُذكر أن الإنتاج الحربي يحتل المركز الـ11 برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين فقط عن بتروجيت في المركز الـ16 وهو آخر المراكز المؤدية للهبوط.