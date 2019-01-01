وليد عباس يتصدر قائمة "الأكثر لعبًا" في دوري الخليج العربي الإماراتي

لاعب شباب الأهلي "وليد عباس" هو عميد لاعبي دوري الخليج العربي الإماراتي هذا الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ينطلق يوم الخميس القادم الموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي، وهو الموسم الـ12 من البطولة.

وفاز وليد عباس بلقب عميد لاعبي دوري الخليج العربي كونه الأكثر لعبًا في البطولة برصيد 232 مباراة، حصل خلالهم على 44 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء.

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ويليه في القائمة علي خصيف حارس مرمى الجزيرة برصيد 226 مباراة، ثم يوسف جابر المنتقل هذا الصيف من بني ياس إلى شباب الأهلي برصيد 225 مباراة.

رابع اللاعبين في القائمة ينتمي أيضًا لشباب الأهلي وهو إسماعيل الحمادي صاحب الـ212 مباراة، وحل نجم الوحدة "إسماعيل مطر" خامسًا بـ208 مباراة.

سيطرة شباب الأهلي على المراكز الأولى تواصلت بتواجد عبد العزيز هيكل في المركز السادس بـ204 مباراة، وجاء حبيب الفردان لاعب النصر سابعًا بفارق مباراة واحدة فقط.

وغاب عن قائمة الـ20 لاعبًا الأكثر لعبًا خلال النسخ الـ11 السابقة من دوري الخليج العربي بعض الأسماء البارزة وأهمها عموري نجم العين السابق والجزيرة الحالي وطارق أحمد لاعب النصر.