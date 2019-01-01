مهاجم الشارقة الجديد: هاتريك عجمان دافع لي أمام شباب الأهلي

ريكاردو جوميز يصف مواجهة فريقه الشارقة مع شباب الأهلي على لقب سوبر الإمارات بالمهمة ويتمنى التسجيل خلالها

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ريكاردو جوميز مهاجم الشارقة الجديد سعادته البالغة بإحراز الهاتريك ضد عجمان في مباراة كأس الخليج العربي، مؤكدًا أنه دافع له للتسجيل ضد شباب الأهلي في مباراة السوبر.

ويلتقي مساء السبت القادم الشارقة بطل دوري الخليج العربي الإماراتي للموسم الماضي مع شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في مباراة السوبر على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

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صحيفة البيان نقلت عن جوميز قوله " علينا تجهيز أنفسنا بشكل جيد للمباراة، فهي لن تكون سهلة".

أضاف "لا أعرف منافسنا شباب الأهلي جيدًا، وشاهدت لهم لقطات قليلة، لكنني أعرف أنهم فريق جيد، وسيكون هذا الأسبوع في تدريباتنا مخصصًا لهم، وسنعرف كل صغيرة وكبيرة عنهم".

وعن هاتريك عجمان، قال جوميز "أحب تسجيل الأهداف، وأعمل دائمًا على الوصول للشباك، وفي بعض الأحيان لا أوفق. في مباراة عجمان، نجحت في تسجيل هاتريك، وأعتقد أنه دافع جيد لي قبل لقاء السوبر. أتمنى أن تكون بداية طيبة، وأواصل التسجيل في السوبر".

يُذكر أن الشارقة ضم مهاجم الرأس الأخضر هذا الصيف بعد منافسة مع عدد من الأندية الخليجية.