صحيفة: كارليتوس كلف الوحدة 3 ملايين يورو

الإعلان عن الصفقة قريبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

من المتوقع أن يُعلن الوحدة تعاقده رسميًا مع كارلوس دانييل لوبيز والمعروف بكارليتوس خلال الأيام القليلة القادمة، إذ كان قد توصل لاتفاق معه منذ عدة أسابيع.

وأفادت صحف بولندية أن ضم المهاجم الإسباني من فريق ليجا وارسو البولندي كلف الوحدة ما يقرب من 3 ملايين يورو حصل ناديه السابق فيسلا كراكوف على 30% منها.

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وأفادت صحيفة البيان الإماراتية أن كارليتوس سيوقع على عقد يمتد لـ3 سنوات مع الوحدة، وأن التوقيع على العقود سيكون بعد اجتيازه الفحوصات الطبية المعتادة، ليحل بديلًا عن المهاجم ليوناردو دي سوزا المنتقل إلى شباب الأهلي.

وتُعد الصفقة إضافة هجومية قوية للوحدة قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي، إذ أحرز صاحب الـ29 عامًا 16 هدفًا وصنع 6 آخرين خلال 36 مباراة لعبها في الدوري البولندي الموسم الماضي.

وقد تُوج اللاعب في الموسم السابق (2017-2018) بلقب هداف الدوري البولندي مع فيسلا كراكوف ونال كذلك لقب أحسن لاعب في البطولة.

الأهلي على رأس الأندية الأكثر تتويجًا.. والزمالك في المركز الـ23 💫 https://t.co/i3VSzpo6dJ pic.twitter.com/yjmeRhbuRH

— جول مصر (@goaleg) September 8, 2019