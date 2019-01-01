مينديز وكورونادو يُؤجلان معسكر الشارقة

النادي سيُقيم معسكره الخارجي في هولندا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر الشارقة تأجيل معسكره الإعدادي للموسم الجديد لمدة 24 ساعة، ليبدأ في الثامن من يوليو الجاري.

ويأتي هذا القرار بسبب محترفي الفريق "ريان مينديز وإيجور كورونادو"، حيث تأخر وصولهما للإمارات.

وكان الأوزبكي أوتابيك شوكوروف قد سبق زميليه ووصل للدولة الخليجية مبكرًا لإنهاء إجراءات تأشيرة دخوله لهولندا.

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ورغم هذا التأجيل، إلا أن بطل دوري الخليج العربي الإماراتي سيضطر لبدء معسكره للموسم القادم دون 6 من لاعبيه الإماراتيين.

حيث سيغيب كلًا من عادل الحوسني والحسن صالح وماجد سرور وأحمد سرور وعبدالله ناصر وحميد حويج لتواجدهما مع المنتخبين الإماراتي الأول والأولمبي في معسكرهما في النمسا.

يُذكر أن الشارقة مازال يبحث عن مهاجم جديد يُعوض به رحيل هدافه ويلتون سواريز للوصل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الملك، ويبدو أن مساعي النادي لضم ريكاردو جوميز تُواجه صعوبات كبيرة نتيجة منافسة أكثر من نادٍ على الصفقة أبرزهم الهلال السعودي.