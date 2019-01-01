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الإمارات بالأبيض والبحرين بالأحمر في افتتاح كأس آسيا

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تقرر أن يرتدي المنتخب الإماراتي الزي الأبيض، كما تقرر أن يرتدي منتخب البحرين اللون الأحمر

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف الاجتماع الفني لمباراة افتتاح بطولة كأس آسيا التي تجمع بين منتخبي الإمارات والبحرين، عن أطقم كلا المنتخبين قبل مباراة الغد.

وتقرر أن يرتدي المنتخب الإماراتي الزي الأبيض، كما تقرر أن يرتدي منتخب البحرين اللون الأحمر.

 وحضر مسؤولي المنتخبين، وتم خلال الاجتماع تحديد ألوان قمصان المنتخبين، واطلاع الجانبين على آخر التعليمات والضوابط الخاصة بالمباراة.

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وتحتضن الإمارات النسخة السابعة عشر من بطولة كأس آسيا 2019، حيث تنطلق غداً وتستمر حتى يوم 1 فبراير المقبل.

ويختتم المنتخب الإماراتي الأول تحضيراته للقاء شقيقه البحريني في افتتاح بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، ويؤدي الأبيض مرانه الرئيس مساء الجمعة بإستاد مدينة زايد الرياضية الذي سيستضيف مباراة الافتتاح في الثامنة من مساء السبت الخامس من يناير الجاري.

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